Мужчина потратил на нее большую часть кредитных средств, а именно 57 789 долларов (1,5 миллиона гривен) из полученных 85 000 долларов (2,2 миллиона гривен).

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Винат Удомсин получил кредит в августе прошлого года. В заявке на участие в льготной государственной программе он указал, что с 2018 года владеет бизнесом со 235 000 долларов годового дохода. По словам мужчины, в его компании работает 10 человек. Он получил положительный ответ и деньги для выплаты долгов и заработных плат сотрудникам.

Однако в действительности бизнесмен решил распорядиться этими средствами иначе. Через 5 месяцев после получения кредита он приобрел коллекционную карточку Pokemon, какую именно – неизвестно.

Обратите внимание! Коллекционные карточки с покемонами являются очень редкими и дорогостоящими – цены на них постоянно растут. Самая дорогая из них была продана за 369 000 долларов (9,7 миллиона гривен) в декабре 2020 года.

Эта покупка привлекла внимание налоговиков. После расследования выяснилось, что мужчина соврал о количестве работников и доходе его компании. Теперь ему грозит максимально возможное наказание – 250 000 долларов (6,5 миллиона гривен) штрафа и до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.