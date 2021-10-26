Мужчина заплатил за телефон 70 900 индийских рупий (945 долларов или почти 25 тысяч гривен), и вскоре получил посылку. Нурула, который является постоянным клиентом Amazon, насторожило то, что на этот раз доставка несколько задержалась – вместо привычных двух дней ему пришлось ждать три.

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Именно поэтому он решил открыть коробку в присутствии курьера и снять это на видео. Это решение оказалось верным, ведь внутри был совсем не iPhone, а кусок мыла и 5-рупиевая монета. Вес этих предметов был примерно таким же, как вес телефона.

Шокированный Нурул сразу же обратился в полицию и службу поддержки Amazon. С помощью IMEI заказанного телефона правоохранители установили, что iPhone, который приобрел мужчина, уже использовали в другом штате еще до того, как Нурул его купил.

Мы связались с представителями Amazon и продавцом в Телангане. Телефон использовался в Джаркханде с 25 сентября, хотя заказ оформили только в октябре. Продавец сказал, что товара нет в наличии, и что сумму, выплаченную Нурулом, вернут,

– рассказали в полиции.

Деньги вернулись на счет мужчины, но правоохранители продолжают расследование. Они предупреждают – чтобы обезопасить себя и свои покупки в интернете, нужно проверять содержание посылок в присутствии курьера или оператора почтового отделения.

Заметим, что это не первый подобный случай в Индии. Совсем недавно другой мужчина заказал iPhone 12 в магазине Flipkart и так же получил кусок мыла вместо телефона.