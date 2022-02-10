Готує коктейлі та погано жартує: у США створили робота-барменку зі штучним інтелектом

У США створили першого у світі інтерактивного робота-барменку зі штучним інтелектом. Її звати Сесілія, вона може приготувати 120 коктейлів за годину, супроводжуючи це поганими жартами.

Що вміє віртуальна барменка

Збоку робот виглядає як звичайний автомат чи термінал. Сесілія розмовляє 40 мовами і спілкується з гостями, допомагаючи їм зробити вибір. Вона може змішати коктейлі з 12 інгредієнтів, однак не додає до них лід та прикраси (лимон, ягоди тощо). Ці додатки, ймовірно, розташовуватимуть на стійці біля автомата, аби охочі могли взяти їх самостійно.

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Робот-барменка Сесілія / Фото Celilia.ai

Перевагою Сесілії у порівнянні з іншими ШІ-барменами називають її "людяність", адже жартувати з відвідувачами інші не можуть. "Ви можете отримати ром з колою де завгодно, але як часто вам наллє його робот, який розповідає погані жарти?", – поділився директор Центру передового досвіду Bacardi Браян Коннорс.

До прикладу, коли один із журналістів видання The Spoon попросив у віртуальної барменки приготувати йому солодкий коктейль, вона відповіла: "Не такий солодкий, як покупка біткойнів у 2011 році".

Журналіст спілкується з ШІ-барменкою: дивіться відео



Навіщо створили робота

Унікального робота створили у Флоридському міжнародному університеті. Він покликаний навчати студентів Центру передового досвіду Bacardi технологіям та інноваціям у готельно-ресторанній сфері, а також допомогти різноманітним закладам продавати більше напоїв.

Разом з тим, розробники Сесілії переконують, що вона не претендує на те, щоб замінити собою барменів-людей. Робот буде лише додатковим атрибутом. Найімовірніше, його використовуватимуть у місцях, де буває велика кількість людей – фестивалі, стадіони, круїзні лайнери, бари в аеропортах, де черги за напоями бувають довгими і рухаються повільно. У менших закладах Сесілія також зможе допомогти. До прикладу, приготувати коктейлі охочим у барі готелю у неробочий час.

Робот може суттєво полегшити роботу закладів. Замовлення та приготування коктейлів можна зробити абсолютно безконтактним завдяки можливості безготівкової оплати на місці. Крім того, Сесілія може надати менеджерам аналітику – які напої користуються популярністю, про що запитують клієнти, у який час доби до неї звертаються найчастіше тощо.

Розробники Сесілії та директор Центру передового досвіду Bacardi біля барменки / Фото Miami Herald