Что умеет виртуальный бармен

Со стороны робот выглядит как обычный автомат или терминал. Сесилия говорит на 40 языках и общается с гостями, помогая им сделать выбор. Она может смешать коктейли из 12 ингредиентов, но не добавляет к ним лед и украшения (лимон, ягоды и прочее). Эти дополнения, вероятно, будут размещать на стойке возле автомата, чтобы желающие могли взять их самостоятельно.

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Робот-бармен Сесилия / Фото Celilia.ai

Преимуществом Сесилии по сравнению с другими ИИ-барменами называют ее "человечность", ведь шутить с посетителями другие не могут. "Вы можете получить ром с колой где угодно, но как часто вам нальет его робот, рассказывающий плохие шутки?", – поделился директор Центра передового опыта Bacardi Брайан Коннорс.

К примеру, когда один из журналистов издания The Spoon попросил у виртуального бармена приготовить ему сладкий коктейль, она ответила: "Не настолько сладкий, как покупка биткоинов в 2011 году".

Журналист общается с ИИ-барменом: смотрите видео



Зачем создали работа

Уникального робота создали во Флоридском международном университете. Он призван обучать студентов Центра передового опыта Bacardi технологиям и инновациям в гостинично-ресторанной сфере, а также помочь разнообразным заведениям продавать больше напитков.

Вместе с тем разработчики Сесилии убеждают, что она не претендует на то, чтобы заменить собой барменов-людей. Робот будет только дополнительным атрибутом. Скорее всего, его будут использовать в местах, где бывает большое количество людей – фестивали, стадионы, круизные лайнеры, бары в аэропортах, где очереди за напитками бывают длинными и двигаются медленно. В меньших заведениях Сесилия тоже сможет помочь. К примеру, приготовит коктейли желающим в баре отеля в нерабочее время.

Робот может существенно облегчить работу заведений. Заказ и приготовление коктейлей можно сделать бесконтактным благодаря возможности безналичной оплаты на месте. Кроме того, Сесилия может предоставить менеджерам аналитику – какие напитки пользуются популярностью, о чем спрашивают клиенты, в какое время суток к ней обращаются чаще всего.