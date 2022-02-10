Що вміє віртуальна барменка

Збоку робот виглядає як звичайний автомат чи термінал. Сесілія розмовляє 40 мовами і спілкується з гостями, допомагаючи їм зробити вибір. Вона може змішати коктейлі з 12 інгредієнтів, однак не додає до них лід та прикраси (лимон, ягоди тощо). Ці додатки, ймовірно, розташовуватимуть на стійці біля автомата, аби охочі могли взяти їх самостійно.

Це цікаво Втомився працювати: з британського готелю втік робот-пилосос





Робот-барменка Сесілія / Фото Celilia.ai

Перевагою Сесілії у порівнянні з іншими ШІ-барменами називають її "людяність", адже жартувати з відвідувачами інші не можуть. "Ви можете отримати ром з колою де завгодно, але як часто вам наллє його робот, який розповідає погані жарти?", – поділився директор Центру передового досвіду Bacardi Браян Коннорс.

До прикладу, коли один із журналістів видання The Spoon попросив у віртуальної барменки приготувати йому солодкий коктейль, вона відповіла: "Не такий солодкий, як покупка біткойнів у 2011 році".

Журналіст спілкується з ШІ-барменкою: дивіться відео



Навіщо створили робота

Унікального робота створили у Флоридському міжнародному університеті. Він покликаний навчати студентів Центру передового досвіду Bacardi технологіям та інноваціям у готельно-ресторанній сфері, а також допомогти різноманітним закладам продавати більше напоїв.

Разом з тим, розробники Сесілії переконують, що вона не претендує на те, щоб замінити собою барменів-людей. Робот буде лише додатковим атрибутом. Найімовірніше, його використовуватимуть у місцях, де буває велика кількість людей – фестивалі, стадіони, круїзні лайнери, бари в аеропортах, де черги за напоями бувають довгими і рухаються повільно. У менших закладах Сесілія також зможе допомогти. До прикладу, приготувати коктейлі охочим у барі готелю у неробочий час.

Робот може суттєво полегшити роботу закладів. Замовлення та приготування коктейлів можна зробити абсолютно безконтактним завдяки можливості безготівкової оплати на місці. Крім того, Сесілія може надати менеджерам аналітику – які напої користуються популярністю, про що запитують клієнти, у який час доби до неї звертаються найчастіше тощо.

Розробники Сесілії та директор Центру передового досвіду Bacardi біля барменки / Фото Miami Herald