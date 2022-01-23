Зникнення приладу виявили приблизно через 15 хвилин. Пошуки нічого не дали, тому помічник менеджера припустив, що робота хтось вкрав. Однак це було нелогічно, бо пристрій був сумісний лише з готельною док-станцією.

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Робота знайшли лише наступного дня. Після втечі він ще довго їздив вулицею, але працівники готелю не змогли його відстежити. Помічник менеджера поділився новиною про втечу порохотяга у соцмережах і попросив небайдужих повернути робота, якщо він знайдеться.

Користувачі мережі розділилися на 2 групи. Одні сміялися та жартували, що сподіваються, що порохотяг насолоджується своїми пригодами, а інші хвилювалися за робота, адже на вулиці його легко могли пошкодити.

На щастя, наступного дня прибиральник готелю знайшов "втікача" під огорожею. Його забрали, почистили та повернули до інших роботів-пилососів. Надалі за його роботою стежитимуть пильніше, аби диверсії не повторювалися.

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