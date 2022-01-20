Перед цим влада Нідерландів послабила карантинні обмеження та відновила роботу спортзалів, манікюрних салонів та перукарень. Однак музеям, театрам, барам та кафе працювати не дозволили.

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На знак протесту музею та театри вирішили відкритися, але працювати не за призначенням, а надавати послуги дозволених закладів.

Таким чином концертний зал Консертгебау перетворився на перукарню, де стригли та вкладали волосся у супроводі Філармонічного оркестру Амстердаму.

У музеї Ван Гога робили манікюр просто посеред галереї. А в музеї Франса Халса організували та проводили спортивні тренування.

Акцію назвали "Театральний перукар". 19 січня у ній взяли участь десятки нідерландських організацій у сфері культури та мистецтва.

Манікюрний салон у музеї Ван Гога / Фото Bloomberg

Заняття з йоги у музеї Креллер-Мюллера / Фото з твітера MeikeVanGin