Перед этим власти Нидерландов ослабили карантинные ограничения и возобновили работу спортзалов, маникюрных салонов и парикмахерских. Однако музеям, театрам, барам и кафе работать не разрешили.
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В знак протеста музеи и театры решили открыться, но работать не по назначению, а предоставлять услуги разрешенных заведений.
Таким образом, концертный зал Консертгебау превратился в парикмахерскую, где стригли и укладывали волосы в сопровождении Филармонического оркестра Амстердама.
В музее Ван Гога делали маникюр прямо посреди галереи. А в музее Франса Халса организовали и проводили спортивные тренировки.
Акцию назвали "Театральный парикмахер". 19 января в ней приняли участие десятки нидерландских организаций в области культуры и искусства.
Маникюрный салон в музее Ван Гога / Фото Bloomberg
Занятие по йоге в музее Креллер-Мюллера / Фото из твитера MeikeVanGin