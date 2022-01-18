Выставки в ведущих музеях города пройдут в рамках празднования 60-летия бренда и начнутся 29 января.

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Где пройдут выставки:

Музей современного искусства;

Лувр;

центр Помпиду;

музей Орсе;

музей Ива Сен-Лорана;

центр Пикассо.



Мы думали, что невозможно убедить такое количество музеев согласиться с нашей идеей, но все они были искренне заинтересованы. Это первый случай, когда столько музеев работают вместе над одним проектом,

– сказал куратор выставки Моуна Мекуар.

В Центре Помпиду посетители смогут увидеть знаменитое платье Saint Laurent Mondrian , созданное для коллекции осень-зима 1965-1966 годов. Она будет выставлена ​​рядом с картиной Пита Мондриана, вдохновившей дизайнера на эскиз.





Легендарное платье YSL Mondrian / Фото Medium

Гости Musée d'Orsay узнают о связи Сен-Лорана с Марселем Прустом и о том, как идеи гендера и сексуальности повлияли на стиль YSL. А в Лувре можно будет увидеть, как золото и драгоценности стали вдохновением для декоративного искусства дизайнера. Музей Ива Сен-Лорана со своей стороны покажет его жизнь за кулисами моды. Там выставят личные вещи дизайнера и архивные материалы о его творческом пути.





Произведения искусства, вдохновлявшие Сен-Лорана / Фото L'officel