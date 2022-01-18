Для установления рекорда художник использовал огромное полотно из ПВХ, которое он склеил из многих частей. В результате у него получился холст площадью 630 квадратных метров, на котором впоследствии появился грандиозный рисунок. В общем, рисование заняло у Рави 24 часа и 33 минуты в течение 5 дней.

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Воплотив задуманное в жизнь, мужчина побил предыдущий рекорд, установленный итальянским дудл-художником в 2020 году. Его изображение занимало площадь 568,5 квадратного метра.

Рисунок Рави называется "Древо жизни". На нем изображён большой баобаб. Художник был очарован необычной формой, размерами и символическим значением этих деревьев.

Баобабы – это классический пример выживания в неурядицах. Это резонировало с моими нынешними условиями и вдохновило меня на иллюстрацию,

– поделился Рави Сони.

Кроме того, изображение мощного дерева вместе с горами и облаками было призвано подчеркнуть важность экологического баланса.

Подготовка к рекорду

Готовясь к установлению рекорда, художник изучил других рекордсменов и их работы. Заявку в Книгу Гиннеса он подал еще в декабре 2020 года и с тех пор готовился к своему звездному времени.

Крупнейший в мире рисунок / Фото Рави Сони

Сначала Рави продумал и нарисовал рисунок на листе формата А4. После этого начался сложный этап выбора идеальной поверхности, которая должна стать полотном, и маркеров, которые обеспечили бы долговечность работы.

Кроме того, в течение 8 месяцев он работал над своей физической формой и укреплением основных мышц, ведь стоящая перед ним задача требовала выносливости.

Рисунок размером с баскетбольную площадку / Фото Рави Сони

Несмотря на тщательную подготовку, перед началом осуществления проекта художник волновался. "Я рисую с детства и был уверен, что сделаю это, вне зависимости от размера полотна. Но когда я увидел площадь, это было довольно пугающе", – признался мужчина.

В конце концов, художник настроился, помедитировал и успокоился. В течение нескольких дней он осуществлял свою мечту, перенес эскиз на ПВХ в масштабе 1:10 000 и вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннеса.