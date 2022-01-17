Самая дорогая страница в истории

Это была 25-я страница комикса Marvel Super-Heroes Secret Wars №8 1984 года выпуска, нарисованная Майком Зэком. На нем супергерой впервые появился в черно-белом костюме симбиота.

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Когда лот достиг своей конечной цены, побив все предыдущие рекорды в сфере комиксов, аукционная галерея взорвалась аплодисментами,

– рассказали в Heritage Auctions.

Страница комикса, проданная за 3,3 миллиона долларов / Фото Heritage Auctions

Это стало беспрецедентным случаем. Предыдущий рекорд для одной страницы комикса составлял 657 250 долларов (18,3 миллиона гривен) за страницу из "Невероятного Халка" 1974 года. На ней было изображено первое появление Росомахи из Людей-Икс.