По случаю праздника всех любителей графических романов предлагаем вашему вниманию подборку 10 самых дорогих в мире комиксов. Трудно представить, но все они стоят сотни тысяч и даже миллионы долларов.

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#10 Captain America Comics # 1 – 343 057 долларов

Топ самых дорогих в истории комиксов начинает первый выпуск серии про Капитана Америку 1941 года, в котором дебютировал знаменитый мститель Стив Роджерс. Обложка этого комикса стала культовой, благодаря тому, что на ней Капитан Америка наносит удар Адольфу Гитлеру. В 2011 году его купили за 343 057 долларов, что позволило ему попасть в десятку самых дорогих комиксов в истории.



Первый комикс о Капитане Америке / Фото Marvel

#9 Marvel Comics №1 – 350 000 долларов

В первом выпуске Marvel Comics 1939 года рассказывается история Человека-Факела, который впоследствии стал прообразом Джонни Шторма из "Фантастической Четверки", и Намора-подводника. Именно он стал точкой отсчета истории невероятно популярной сегодня компании Marvel. В 2002 году комикс продали за рекордные 350 тысяч долларов, а сегодня он занимает 9 место в рейтинге самых дорогих.



Комикс Marvel Comics, проданный за 350 тысяч долларов / Фото Marvel

#8 Tales of Suspense №39 – 375 000 долларов

Тридцать девятый номер Tales of Suspense 1963 года занимает особое место в поп-культуре, ведь именно он познакомил мир с Железным Человеком. Позже этот персонаж получил невероятную популярность благодаря фильмам с Робертом Дауни-младшим, но первая версия Железного Человека существенно отличалась от известного сегодня образа. В 2012 году этот комикс продали за 375 тысяч долларов, что позволило ему занять 8 строчку рейтинга.



Tales of Suspense №39 / Фото Marvel

#7 Flash Comics №1 – 450 000 долларов

В первом номере Flash Comics 1940 года публика познакомилась и узнала о происхождении сверхбыстрого Флэша, который впоследствии стал ее любимцем, а также впервые увидела Человека-Ястреба. Понятно, что дебют этих героев, сделал этот выпуск невероятно ценным – настолько, что он занимает 7 место в рейтинге самых дорогих комиксов. В 2010 году его купили за 450 тысяч долларов.



Первый выпуск Flash Comics / Фото DC

#6 X-Men №1 – 492 937 долларов

В первом выпуске серии "Люди-Икс" 1963 года дебютировали такие герои как Циклоп, Зверь и Магнето. Это дало начало невероятной истории о профессоре Ксавье и его команде мутантов, которая со временем получила небывалую популярность. В полной мере оценив его, в 2012 году комикс приобрели за 492 937 долларов и 50 центов – он занимает 6 строчку рейтинга.



Первый выпуск "Люди-Икс" / Фото Marvel

#5 All Star Comics №8 – 936 223 доллара

Восьмой номер серии All Star Comic 1942 года стал дебютным для Чудо-женщины. Именно в нем читатели узнали о Лиге Справедливости Америки и истории происхождения супергероини-амазонки. В 2017 году комикс купили на eBay за 936 223 доллара и разместили его на 5 месте этого рейтинга.



Восьмой номер All Star Comics / Фото DC

#4 Detective Comics №27 – 1,5 миллиона долларов

Двадцать седьмой номер Detective Comics 1939 года особенно ценен первым появлением Бэтмена, которому суждено было стать одним из самых известных и популярных супергероев. В 2010 году еще более легендарным этот комикс сделала сумма в 1,075 миллиона долларов, которую за него заплатили. Тогда он стал первым комиксом, который пересек уровень миллиона, а уже в 2020 году другую копию этого выпуска продали за 1,5 миллиона долларов. Сейчас он занимает 4 место в рейтинге самых дорогих.



У Detective Comics №27 впервіе появился Бэтмен / Фото DC

#3 Batman №1 – 2,2 миллиона долларов

Первый выпуск сольной серии комиксов о Бэтмене 1940 года отличается тем, что в нем появились сразу двое его врагов – Джокер и Женщина-Кошка. История их борьбы затянулась на долгие десятилетия, и захватила миллионы фанатов по всему миру. Один из самых преданных из них в январе 2021 года купил этот комикс за 2,2 миллиона долларов, и сделал его 3 в списке самых дорогих.



Batman №1 / Фото DC

#2 Action Comics №1 – 3,2 миллиона долларов

Первый выпуск Action Comics 1938 года стал дебютом знаменитого Супермена. Его считают началом супергеройского жанра и самым ценным коллекционным комиксом. Это доказывает и его цена – 3,2 миллиона долларов. Именно столько за него отдали на eBay в 2014 году. До недавнего времени он был самым дорогим в мире, но сейчас подвинулся на 2 место.



Комикс с первым появлением Супермена / Фото DC

#1 Amazing Fantasy №15 – 3,6 миллиона долларов

В 15-м выпуске Amazing Fantasy в 1962 году дебютировал еще один супергерой и любимец публики – Человек-Паук. Его появление в поп-культуре оказалось настолько ценным, что в 2011 году комикс приобрели за 1,1 миллиона долларов, а совсем недавно, 10 сентября 2021 года, он ушел с молотка за 3,6 миллиона долларов, и стал самым дорогим в мире!



Самый дорогой в мире комикс / Фото Marvel

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