З нагоди свята усіх любителів графічних романів пропонуємо вашій увазі добірку 10 найдорожчих у світі коміксів. Важко уявити, але всі вони коштують сотні тисяч та навіть мільйони доларів.

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#10 Captain America Comics # 1 – 343 057 доларів

Топ найдорожчих в історії коміксів розпочинає перший випуск серії про Капітана Америку 1941 року, у якому дебютував славнозвісний месник Стів Роджерс. Обкладинка цього коміксу стала культовою, завдяки тому, що на ній Капітан Америка завдає удару Адольфу Гітлеру. У 2011 році його купили за 343 057 доларів, що дозволило йому потрапити у десятку найдорожчих коміксів в історії.



Перший комікс про Капітана Америку / Фото Marvel

#9 Marvel Comics №1 – 350 000 доларів

У першому випуску Marvel Comics 1939 року розповідається історія Людини-Факела, який згодом став прообразом Джоні Шторма з "Фантастичної Четвірки", та Намора-підводника. Саме він став точкою відліку історії неймовірно популярної сьогодні компанії Marvel. У 2002 році комікс продали за рекордні 350 тисяч доларів, а сьогодні він посідає 9 місце у рейтингу найдорожчих.



Комікс Marvel Comics, проданий за 350 тисяч доларів / Фото Marvel

#8 Tales of Suspense №39 – 375 000 доларів

Тридцять дев'ятий номер Tales of Suspense 1963 року займає особливе місце у попкультурі, адже саме він познайомив світ із Залізною Людиною. Пізніше цей персонаж здобув неймовірну популярність завдяки фільмам з Робертом Дауні-молодшим, але перша версія Залізної Людини суттєво відрізнялася від відомого сьогодні образу. У 2012 році цей комікс продали за 375 тисяч доларів, що дозволило йому зайняти 8 стрічку рейтингу.



Tales of Suspense №39 / Фото Marvel

#7 Flash Comics №1 – 450 000 доларів

У першому номері Flash Comics 1940 року публіка познайомилася та дізналася про походження супершвидкого Флеша, який згодом став її улюбленцем, а також вперше побачила Людину-Яструба. Зрозуміло, що дебют цих героїв, зробив цей випуск неймовірно цінним – настільки, що він займає 7 місце у рейтингу найдорожчих коміксів. У 2010 році його купили за 450 тисяч доларів.



Перший випуск Flash Comics / Фото DC

#6 X-Men №1 – 492 937 доларів

У першому випуску серії "Люди-Ікс" 1963 року дебютували такі герої як Циклоп, Звір та Магнето. Це дало початок неймовірній історії про професора Ксав'є та його команду мутантів, яка згодом отримала небувалу популярність. Повною мірою оцінивши його, у 2012 році комікс придбали за 492 937 доларів та 50 центів – він займає 6 стрічку рейтингу.



Перший випуск "Люди-Ікс" / Фото Marvel

#5 All Star Comics №8 – 936 223 долари

Восьмий номер серії All Star Comic 1942 року став дебютним для Диво-жінки. Саме у ньому читачі дізналися про Лігу Справедливості Америки та історію походження супергеройки-амазонки. У 2017 році комікс купили на eBay за 936 223 долари та розмістили його на 5 місці цього рейтингу.



Восьмий номер All Star Comics / Фото DC

#4 Detective Comics №27 – 1,5 мільйона доларів

Двадцять сьомий номер Detective Comics 1939 року особливо цінний першою появою Бетмена, якому судилося стати одним із найвідоміших та найпопулярніших супергероїв. У 2010 році ще більш легендарним цей комікс зробила сума у 1,075 мільйона доларів, яку за нього заплатили. Тоді він став першим коміксом, що перетнув поділку мільйона, а вже у 2020 році іншу копію цього випуску продали за 1,5 мільйона доларів. Зараз він займає 4 місце у рейтингу найдорожчих.



У Detective Comics №27 вперше з'явився Бетмен / Фото DC

#3 Batman №1 – 2,2 мільйона доларів

Перший випуск сольної серії коміксів про Бетмена 1940 року особливий тим, що у ньому з'явилися одразу два його вороги – Джокер та Жінка-Кішка. Історія їхньої боротьба затягнулася на довгі десятиліття, і захопила мільйони фанатів з усього світу. Один із найбільш відданих із них у січні 2021 року купив цей комікс за 2,2 мільйона доларів, і зробив його 3 у списку найдорожчих.



Batman №1 / Фото DC

#2 Action Comics №1 – 3,2 мільйона доларів

Перший випуск Action Comics 1938 року став дебютом славнозвісного Супермена. Його вважають початком супергеройського жанру та найціннішим колекційним коміксом. Це доводить і його ціна – 3,2 мільйона доларів. Саме стільки за нього віддали на eBay у 2014 році. До недавнього часу він був найдорожчим у світі, але зараз посунувся на 2 сходинку.



Комікс з першою появою Супермена / Фото DC

#1 Amazing Fantasy №15 – 3,6 мільйона доларів

У 15-му випуску Amazing Fantasy 1962 року дебютував ще один супергерой та улюбленець публіки – Людина-Павук. Його поява у попкультурі виявилася настільки цінною, що у 2011 році комікс придбали за 1,1 мільйона доларів, а зовсім нещодавно, 10 вересня 2021 року, він пішов з молотка за 3,6 мільйона доларів, і став найдорожчим у світі!



Найдорожчий у світі комікс / Фото Marvel

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