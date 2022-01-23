Исчезновение прибора обнаружили примерно через 15 минут. Поиски ничего не дали, поэтому помощник менеджера предположил, что работа кто-то украл. Однако это было нелогично, потому что устройство было совместимо только с гостиничной док-станцией.

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Робот был найден только на следующий день. После побега он еще долго ездил по улице, но работники отеля не смогли его отследить. Помощник менеджера поделился новостью о бегстве пылесоса в соцсетях и попросил неравнодушных вернуть робота, если он найдется.

Пользователи сети разделились на две группы. Одни смеялись и шутили, что надеются, что пылесос наслаждается своими приключениями, а другие волновались за робота, ведь на улице его легко могли повредить.

К счастью, на следующий день уборщик отеля нашел "беглеца" под изгородью. Его забрали, почистили и вернули к другим роботам-пылесосам. В дальнейшем за его работой будут следить внимательнее, чтобы диверсии не повторялись.