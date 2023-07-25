Цей інцидент трапився у неділю, 23 липня. І так, ми не помилилися – саме в Австрії, а не в Австралії, де кенгуру нікого не здивував би.

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"Погоня" тривала цілий день

За інформацією місцевих ЗМІ, вперше тварин помітили близько 8:00. Втім, зловити її було не так легко. Першими про втікача повідомили автомобілісти на трасі L 1254. Ця дорога розташована на кордоні округу Відендорф і Ронталь.

На місце оперативно виїхали правоохоронці, втім спочатку їхні пошуки не увінчалися успіхом.

Згодом до них надійшов виклик від однієї з місцевих жительок. Вона, не приховуючи здивування, розповіла, що кенгуру забіг до її саду в Безендюрнбаху. Це сталося близько 17:30. Втім, екзотичний "гість" надовго не затримався, бо налякався її собаки й побіг у ліс.

Тварину повернули на ферму

Вже ближче до вечора кенгуру вдалося спіймати. Місцевий ветеринар вколов йому снодійне і надав необхідну медичну допомогу. Після цього тварину передали власнику ферми, з якої вона втекла.

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