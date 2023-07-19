Відповідні кадри показала у своєму фейсбуці Марі Клаут, яка фотографує морські пейзажі. Жінка часто публікує у соцмережах мальовничі відео, зняті під водою.

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Дайвер ризикував залишитися без камери

Клаут досліджує затоку Джервіс, що біля узбережжя Нового Південного Уельсу, вже кілька років. Під час однієї з таких підводних "прогулянок" у неї попросив про допомогу розгублений юнак. "Восьминіг забрав мою камеру", – поскаржився він.

Хлопець привів нас туди, де востаннє її бачив І, звичайно ж, там був "грабіжник", який міцно тримався вхопився щупальцями за GoPro,

– пригадала Клаут.

Молюск виявився дуже впертим і відчайдушно боровся за свою "здобич". Як пояснила фотографиня, довелося підняти GoPro з восьминогом на ній, адже той ніяк не хотів поступатися. "Він був такий важкий! Я кілька разів рухала камерою вбік, і тільки тоді він неохоче її відпустив", – зазначила жінка.

Момент епічної "бійки" з восьминогом вдалося зафільмувати: дивіться відео

GoPro знімала все, що відбувалось

Клаут зауважила, що після цього серйозного двобою восьминіг "ображено" повернувся до своєї "дівчини", яку так і не вдалося потішити незвичним подарунком. Фотографиня пояснила, що люди часто дають молюскам якісь дрібні речі, щоб подивитися, як ті швидко їх забирають. Тож не дивно, що цього разу восьминіг сам проявив ініціативу.

Жінка також опублікувала кадри із захопленої молюском GoPro, якими потім поділився із нею її власник. На відео видно, як восьминіг схопив камеру і намагається "покинути місце злочину".

Кадри із GoPro, зняті вже після того, як її забрав восьминіг: дивіться відео

Раніше летюча риба перестрибнула човен і "вкрала" телефон прямісінько із рук жінки. Пристрій знайшли на березі аж після відливу, але через тривале перебування у воді він був дуже пошкоджений.