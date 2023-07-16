Мавпи є другою за поширеністю причиною укусів тварин у Непалі після собак. Місцеві ЗМІ розповіли про тривожне зростання таких інцидентів.

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П'яна мавпа кидалася на людей

Батько однієї із жертв такого нападу розповів, що майже 4 000 людей протягом останніх місяців скаржились на напади однієї й тієї ж мавпи в окрузі Махоттарі 9. Стверджують, що та ходила у магазин й розпивала там з місцевими мешканцями алкоголь. Після цього тварина ставала агресивною і кидалася на дітей.

Цікаво! Так, мавпи справді можуть сп'яніти від алкоголю. Подібно до людей, у них може змінюватися поведінка й з'являються проблеми з координацією рухів.

Чим небезпечний такий укус

Лікарняні записи за останніх 14 років свідчать про те, що пік випадків укусів мавп у Непалі зазвичай припадає на липень та серпень. Хоча у Непалі поки не було задокументованих випадків сказу через укуси цих тварин, медики рекомендують постраждалим негайну вакцинацію.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Travel Medicine у ​​2016 році, згадували про наявність вірусу сказу у мертвої мавпи в Індії. Його автори припустили, що тварина заразилася після контакту з бродячими собаками – люди часто стають свідками схожої взаємодії між цими тваринами й у Непалі.