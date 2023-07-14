Нересса та її подруга позували для фото, аж раптом не зрозуміла, куди подівся її телефон.

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Вона та подруга здогадалися, що сталося, тільки коли вони переглянули відеозапис, зроблений чоловіком, який записував їх у той момент. На оприлюднених кадрах видно, як над човном раптово пронеслася срібляста риба завдовжки 25 сантиметрів. В одну мить тварина врізалася в телефон, забираючи його із собою, і занурилася в океан з іншого боку судна.

Ми сіли в човен і попливли на цвинтар, щоб віддати данину поваги нашій покійній тітці. Те, що сталося, було настільки несподіваним,

– розповів чоловік Нересси Ча Урсал, який зафіксував цей інцидент.

Він додав, що вони попросили допомоги в команди човна, яка пірнула у воду в пошуках телефону, але безрезультатно.



Та сама риба-"крадійка" / Фото Daily Star

Телефон таки знайшовся

Родич постраждалої жінки зазначив, що згодом тієї ночі був відлив. І хтось з випадкових перехожих знайшов телефон на березі та повернув його.

Однак він уже був зламаний через потрапляння води. Невістка моєї двоюрідної сестри купила їй новий телефон. Тож цей випадок став благословенням. Таке трапляється нечасто, тому ми почуваємося особливими,

– підсумував чоловік.



"Жертви" летючої риби / Фото Daily Star

Цікаво! Летючі риби поширені у всіх теплих районах землі, переважно тропіках і субтропіках. Такий вид риб на фото у воді і над нею виглядає по-різному. В атмосфері тварина розправляє плавники. Здалеку рибу легко сплутати з пролітаючою над водою птахом. У воді плавці притиснуті до тіла. Це робить його обтічним, дозволяючи набрати швидкість до 60 кілометрів на годину, необхідну для виштовхування в повітря.