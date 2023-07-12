Як зізнався 69-річний чоловік зі штату Мічиган, він ледь не втратив свій виграш.

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Дідусь розповів співробітникам Мічиганської лотереї, що він завжди сканував свої невиграшні квитки Jackpot із головним призом у 6 мільйонів доларів за допомогою програми Мічиганської лотереї, щоб узяти участь у розіграші другого шансу.

Я відсканував кілька квитків Jackpot для участі в другому розіграші. Одного разу я побачив лист від лотереї, де повідомлялося, що я виграв приз у розмірі 100 000 доларів, і я не знав, що й думати. Коли я пішов показати лист дружині, вона подумала, що трапилося щось погане, тому що в мене був такий вираз обличчя,

– сказав переможець.

Він додав, що в нього та його дружини були свої підозри щодо цього "щасливого" листа.

"Спочатку ми намагалися не надто хвилюватися, думали, що це шахрайський лист, але щойно ми підтвердили, що він справжній, на мене нахлинуло почуття полегшення", – зізнався дідусь.

Як переможець витратить гроші

За словами дідуся, він планує використати свій виграш для оплати рахунків і розділити частину призу зі своєю сім'єю.

Зауважимо, що у США живе чоловік, який 7 разів вигравав у лотерею. Він розповів, що "весь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу.