Працівниця магазину намагалася перевести в готівку лотерейний білет клієнта на 3 мільйони доларів, але вона забула, що все фільмували камери відеоспостереження.

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Чи віддали виграш дівчині

Поки чоловік писав заяву у поліцію, дівчина зі своїм бойфрендом тим часом вирушила до штаб-квартири Державної лотереї штату Массачусетс. Однак там виявили невідповідність з особою власника квитка і виграш дівчині не дали і повідомили, що проведуть розслідування і якщо не буде жодних претензій, вона отримає свої гроші.

Сама ж дівчина встигла посваритися зі своїм бойфрендом, оскільки з 3 мільйонів збиралася дати йому лише 200 тисяч доларів. Через розслідування, яке тривало кілька місяців, продавчиня від люті порвала квитки і спалила їх.

Що тепер буде з грошима

Лотерейна комісія штату Массачусетс має намір виплатити справжньому переможцю його гроші.



Працівницю заарештували / Фото CBS News

Зауважимо, що раніше американець виграв у лотереї 55 мільйонів доларів, але так і не сказав про це нікому з рідних чи близьких. На момент виграшу в американця не було дружини чи дітей, лише батьки та сестра. Втім, чоловік переконаний, що батьки "нічого б не попросили", а сестра б наполягала, аби він пожертвував чималу суму її церкві.