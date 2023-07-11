Работница магазина пыталась обналичить лотерейный билет клиента на 3 миллиона долларов, но она забыла, что все снимали камеры видеонаблюдения.

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Отдали ли выигрыш девушке

Пока мужчина писал заявление в полицию, девушка со своим бойфрендом в это время отправилась в штаб-квартиру Государственной лотереи штата Массачусетс. Однако там обнаружили несоответствие с лицом владельца билета и выигрыш девушке не дали и сообщили, что проведут расследование и если не будет претензий, она получит свои деньги.

Сама же девушка успела поругаться со своим бойфрендом, поскольку из 3 миллионов собиралась дать ему всего 200 тысяч долларов. Из-за расследования, которое длилось несколько месяцев, продавщица от ярости порвала билеты и сожгла их.

Что теперь будет с деньгами

Лотерейная комиссия штата Массачусетс намерена выплатить настоящему победителю его деньги.



Работницу арестовали / Фото CBS News

Заметим, что раньше американец выиграл в лотерее 55 миллионов долларов, но так и не сказал об этом никому из родных или близких. В момент выигрыша у американца не было жены или детей, только родители и сестра. Впрочем, мужчина убежден, что родители "ничего бы не попросили", а сестра настаивала бы, если бы он пожертвовал немалую сумму ее церкви.