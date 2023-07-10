Фермер из американского штата Айова сделал предложение своей любимой и даже не подозревал, какой сюрприз готовит ему судьба.

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Миллер спонтанно купил лотерейный билет

На следующее утро после предложения Миллер должен был встретиться со своим родным братом. Но перед тем американец остановился, чтобы позавтракать и выпить кофе в ресторане Casey's. В это время Бернард заметил, что джекпот игры Super 7s Progressive InstaPlay достигает почти 400 000 долларов, и решил испытать свою удачу – приобрел лотерейный билет.

Мужчина вернулся к своему грузовику и начал сверять номера в билете. Затем он проверил их в мобильном приложении и понял, что стал победителем. Так мужчина, потратив всего 30 долларов, выиграл джекпот игры в размере 390 191 доллар. "Думаю, я готов к следующим этапам жизни", – убежден теперь Миллер.

На что американец потратит выигрыш

Американец забрал выигрыш не сразу, потому что у него была запланированная поездка с невестой во Флориду. Иногда он сомневался в том, что ему могло так повезти – и не только он. Единственным человеком, который ему сразу поверил, была мать. "Она знает, когда у меня действительно серьезное лицо. Других приходилось долго убеждать", – объяснил он.

Наконец-то, 3 июля Миллер забрал свои деньги. Он планирует потратить их на свадьбу и ремонт дома.

Любопытно! Американец Ричард Лустиг 7 раз выиграл в лотерею в период с 1993-го по 2010 год. Общая сумма, полученная за это время, составляет 1 052 205 долларов,