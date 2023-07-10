Фермер з американського штату Айова зробив пропозицію своїй коханій і навіть не підозрював, який сюрприз готує йому доля.

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Міллер спонтанно купив лотерейний білет

Наступного ранку після освідчення Міллер мав зустрітися зі своїм рідним братом. Та перед тим американець зупинився, аби поснідати піцою та випити кави в ресторані Casey’s. Саме тоді Бернард помітив, що джекпот гри Super 7s Progressive InstaPlay сягає майже 400 000 доларів, і вирішив випробувати свою удачу – придбав лотерейний білет.

Чоловік повернувся до своєї вантажівки і почав звіряти номери у білеті. Потім він перевірив їх у мобільному додатку і зрозумів, що став переможцем. Так чоловік, витративши лише 30 доларів, виграв джекпот гри у розмірі 390 191 долар. "Думаю, я готовий до наступних етапів життя", – переконаний тепер Міллер.

На що американець витратить виграш

Американець забрав виграш на одразу, бо мав заплановану поїздку із нареченою у Флориду. Інколи він сумнівався у тому, що йому справді могло так пощастити – і не лише він. Єдиною людиною, що одразу йому повірила, була мати. "Вона знає, коли у мене справді серйозне обличчя. Інших доводилося довго переконувати", – пояснив він.

Врешті, 3 липня Міллер забрав свої гроші. Він планує використати їх на весілля та ремонт будинку.

Цікаво! Американець Річард Лустіг 7 разів виграв у лотерею в період від 1993-го до 2010 року. Загальна сума, яку він отримав за цей час, становить 1 052 205 доларів,