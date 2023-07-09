Цього щасливчика звати Річард Лустіг. Він живе в Орландо, що в американському штаті Флорида.

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Він став мільйонером після того, як виграв 7 головних призів у державних лотереях у період від 1993-го до 2010 року. Загалом виграш Річарда становить 1 052 205 доларів, серед яких джекпот у розмірі 842 152 долари, який він виграв 2002 року.

Справа не лише в успіху

Але переможець лотереї стверджував, що не лише чистий успіх зробив його мільйонером. Він розповів, що "весь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу. Він стверджував, що провів десятиліття, граючи в лотерею кожен день, перш ніж прославитися своїми послідовними виграшами, але в перші кілька років він не досяг великого успіху.

Коли лотерея прийшла до Флориди, я був, як і решта: бігав і купував лотерейні білети безсистемно. Я обирав їх швидко, без плану, стратегії чи ще чогось. Як і решта, я весь час програвав,

– сказав він.

Зрештою Річард зрозумів, що має бути спосіб збільшити свої шанси, і щоразу, коли щось спрацьовувало, він записував це, доки залишився з формулою, якою він вигравав 7 разів.

У чому його секрет

Він розповів, що багато людей припускалися однієї великої помилки, якої він завжди уникав, – використання днів народження для вибору чисел.

Якщо ви обираєте свої власні номери та граєте лише датами днів народження та річниць, ви ділите банк із 20 – 40 людьми. Якщо ви розподілите числа по всій доріжці, ви або будете єдиним переможцем, або розділите її лише з одним або двома людьми,

– сказав він.

Замість швидких виборів або днів народження Річард рекомендував витратити час на вивчення "хороших" чисел, перш ніж обирати набір, і дотримуватися їх щоразу, коли ви граєте, використовуючи інший набір, якщо ви граєте більше однієї карти.

"Пам'ятайте, головний приз отримує набір чисел, а не окремі числа", – зауважив він.

Ще одним ключем для його успішної формули була постійна гра. Але у своїй останній пораді він зазначив, що важливо не надто захоплюватися азартними іграми і що ви повинні витрачати лише те, що можете собі дозволити втратити.

Цікаво! Раніше турист став мільйонером у відпустці. Він виграв джекпот у розмірі 1,3 мільйона доларів в аеропорту Лас-Вегаса. Сталося це, коли щасливчик грав на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds.