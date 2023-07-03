Такого успіху чоловік досяг, коли грав на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds у престижному міжнародному аеропорту імені Гаррі Рейда.

Дивіться також Майже 100 років грає у покер: який виграш забрав дідусь на Світовій серії у США

Зоряний час спіткав незнайомця якраз тоді, коли його відпустка завершувалася.

Це один зі способів закінчити відпустку – як мільйонер!,

– написала пресслужба Міжнародного аеропорту Гаррі Рейда.

Успіх цього туриста став ще одним прикладом того, що в Лас-Вегасі можуть статися навіть найнеочікуваніші речі. І такі приємні сюрпризи назавжди змінять життя на краще.

Фантастичний виграш в аеропорті Лас-Вегаса: дивіться відео

Безумовно, для чоловіка це стало одним з найяскравіших спогадів його подорожі до Лас-Вегаса. Тепер у нього є не лише незабутні враження про відпустку, але й фінансова подушка на все життя.

Лас-Вегас – батьківщина азарту та великих грошей

Місто Лас-Вегас розташоване на заході США, у штаті Невада. Воно славиться своїми розкішними казино та ігровими клубами, які приваблюють американців і туристів з інших країн. У Лас-Вегасі всюди панує атмосфера азарту, і ви не знайдете жодного готелю, де не було б казино. Розміри теж вражають – казино у кілька футбольних полів звичайне явище для міста.

Зауважимо, що Лас-Вегас перетворився з невеликого містечка у пустелі у справжнісінький мегаполіс та столицю азартних ігор трохи більше ніж за 100 років. І майже увесь цей час там працює Golden Gate Hotel & Casino.