"Стаж" дідуся по-справжньому вражаючий. Він зізнався, що грав у покер ще у розпал Великої депресії у 1930-х роках.

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На початкових турнірах серії з HORSE, чоловік просунувся до фінального столу і зайняв п'яте місце, вигравши 1227 доларів. Після завершення турніру він перейшов в інший покерний зал, де активно грав у кеш-іграх аж до самого ранку.

Цікаво! HORSE – це особливий вид покеру, куди входять різні види гри – Холдем, Омаху хай-лоу, Разз, Стад та семи картковий стад хай-лоу. Його назва утворена з перших літер кожної гри. Саме змішані ігри на Світовій серії покеру вважаються найбільш показовими для визначення рівня гравця.

Коли його попросили сфотографуватися, він відповів: "Давайте швидше, мені там карти здають". Запал цього дідуся викликає повагу та захоплення. Як зізнався сам Калден, він черпає сили з м'ятного морозива з шоколадною крихтою.

Це вкотре доводить, що для того, щоб отримати запальні емоції, не потрібно стрибати з парашутом, або пірнати з аквалангом на глибину. Гострі відчуття, азарт та незабутні враження можна отримати у казино. Там вдосталь ігор, які допоможуть проявити себе.

Українець здобув вражаючий приз на Світовій серії покеру

Зауважимо, що наприкінці червня український покерист Роман Веренко був дуже близьким, щоб зіграти за фінальним столом браслетного турніру з HORSE. Він підтвердив свій клас у дорогому турнірі з бай-іном 10 000 доларів.

Веренко пробився у третій день турніру, коли 17 гравців визначали склад фінального столу. Роману зовсім трохи не вистачило до фіналу. Він посів 9 місце, за яке отримав 36 406 доларів призових.