Лас-Вегас – відносно "молоде" місто, розташоване на заході США, у штаті Невада. 24 Канал розповідає кілька цікавих фактів про перші місцеві казино та готель.

Цікаво Американець зробив фінальну ставку і зірвав джекпот: яку суму він виграв

Golden Gate раніше мав й інші назви

Туристів зі всього світу манить Golden Gate Hotel & Casino – комплекс, який приймає відвідувачів ще з 1906 року. Тоді, незадовго після заснування Лас-Вегаса, він відкрив свої двері ще як готель Nevada. Працювало там і казино – аж до заборони азартних ігор у 1909-му.

Golden Gate у різні часи / Фото з сайту Golden Gate Hotel & Casino​

Дещо пізніше територію комплексу розширили й перейменували у Sal Sagev ("Лас-Вегас", але навпаки), а казино там знову дозволили працювати. Спочатку назву Golden Gate отримало саме лиш казино, сталось це у 1955 році. Та вже менше ніж за 20 років так став називатися і готель.



Golden Gate Hotel & Casino працює дуже давно / Фото з твітеру City of Las Vegas

Цікаво! У готелі є крило з оригінальними номерами 1906 року. Ці кімнати, звісно, були реконструйовані, але планування та розміри залишилися незмінними.

Популярний "коктейль" із креветок

А ще саме у Golden Gate вперше подали коктейль із креветок. У 1959 році він став фірмовою стравою казино, подавали його гостям у келиху для морозива за 50 центів. Людей з усього світу зацікавив коктейль з креветками у Лас-Вегасі, тому що він був простим, дешевим та унікальним. Адже таке люди не їдять щодня вдома. Згодом цей напій став однією із "візитних карток" міста.



Популярна у Лас-Вегасі страва / Фото з сайту Golden Gate Hotel & Casino​​

У 1991 році в Golden Gate відсвяткували продаж свого 25-мільйонного коктейлю з креветок. Саме тоді вперше за 40 років збільшили і його ціну – до 99 центів. Сьогодні, аби придбати легендарну страву, доведеться заплатити щонайменше 9,99 долара.