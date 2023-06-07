Чоловік виграв майже 1 мільйон доларів

Піт Мітчелл – це саме той щасливчик, який виграв майже мільйон доларів у казино в Філадельфії. Цікаво, що чоловік пішов ва-банк для своєї останньої ставки і не прогадав. 300 доларів принесли йому виграш на один великий чек на суму у 936 996 доларів.

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Щасливе фото переможця з'явилось в мережі. Чоловік зазначив, що його життя тепер точно зміниться. Проте куди витратить гроші і чи буде знову колись грати – не уточнив.

До речі, представники казино заявили, що цей джекпот є найбільшим за історію виграшів в ігрових автоматах чи настільних іграх в їхньому закладі.