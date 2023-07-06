Річ у тім, що замість отримання повної грошової суми у вигляді щорічних платежів він обрав одноразову виплату у розмірі 3 255 000 доларів.

Дивіться також Справедливість існує: жінка, будинок якої зруйнував торнадо, виграла 2 мільйони у лотереї

Непростий вибір

Чоловік виграв скретч-гру Нью-Йоркської лотереї Cash X100. Цікаво, що квиток він купив за 20 доларів у магазині в Спрінг-Веллі, штат Нью-Йорк.

Цікаво! Рішення про те, чи взяти джекпот одноразово або у вигляді ануїтету, є одним із перших рішень, які має ухвалити переможець лотереї. Найбільша привабливість ануїтету – це гарантований потік прибутків протягом наступних 30 років.

Однак більшість переможців обирають варіант одноразової виплати готівкою, але це також вважається доходом і, отже, оподатковується федеральними, державними та місцевими прибутковими податками.

Що каже про це юрист

Юрист із Чикаго Ендрю Столтманн, який представляв інтереси кількох переможців лотереї, сказав CNBC, що рішення про одноразову виплату може бути "великою помилкою". За словами Столтмана, розподіл платежів дає вам можливість створити досвідчену команду, включаючи бухгалтера, фінансового консультанта та адвоката для захисту грошей та ваших інтересів.

Додамо, що раніше турист став мільйонером у відпустці. Він виграв джекпот у розмірі 1,3 мільйона доларів в аеропорту Лас-Вегаса. Сталося це, коли щасливчик грав на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds.