Теммі з чоловіком могла ще роками жити на орендованій квартирі, якби не фантастичний збіг обставин та неймовірна удача.

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Річ у тім, що 56-річна жінка виграла 2 мільйони доларів у лотерею. Сталося це у штаті Айова, що у США. Через 20 років після руйнівного торнадо у них з'явився шанс відновити втрачене житло.

Я зателефонувала своєму босові й сказала, що мені потрібно взяти вихідні на понеділок і вівторок, тому що я виграла 2 мільйони доларів у лотерею Powerball,

– розповіла жінка.

Цікаво! Powerball – американська лотерея, квитки якої продаються у 45 штатах США. Розіграш джекпоту практично завжди стає сенсацією. У травні 2013 року було побито рекорд і виграш склав 590,5 мільйона доларів, а також виграш отримав один із найстаріших учасників розіграшу в історії.



Теммі Горді та її чоловік Стів / Фото NY Timas

Горді зазначила, що такі гроші для неї – щось нереальне, але вона не буде забувати про найважливіше – сім'ю.

Ми ніколи не були матеріальними людьми, я можу це сказати. Сім'я була для нас важливішою. Так воно і буде. Ми просто зможемо робити більше речей,

– наголосила переможниця.

Зауважимо, що пара вже намагалася побудувати новий будинок, але поки що процес стоїть на паузі. Після виграшу в лотерею постраждалі планують прискорити відновлення житла, і тепер нерухомість включатиме джакузі. Що ж, навіть після великого горя, яке вони пережили, втративши все, доля дала їм шанс все повернути.

Зверніть увагу! Торнадо, смерчі та урагани для США – не рідкість. Через географічне розташування вони там трапляються доволі часто. До прикладу, на початку квітня стихія, яка пронеслася через південні та центрально-західні регіони США, руйнувала все на своєму шляху.