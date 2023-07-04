Один з цих трьох щасливчиків міг здобути головний приз у 540 мільйонів злотих. Але, на жаль, не цього разу.
Дивіться також Майже 100 років грає у покер: який виграш забрав дідусь на Світовій серії у США
Хоча варто сказати, що всі 3 переможці другого ступеню також непогано збагатилися. Одразу 3 людини з Польщі, Німеччині та Швеції отримали по 5 330 105 злотих кожен.
Що завадило поляку перемогти
Тоталізатор Sportowy пояснив, що поляк, який виграв 5 мільйонів в Eurojackpot, грав навмання і пропустив лише 1 число. Він купив щасливий лотерейний квиток біля дому. У місті Козеглови, яке розташоване недалеко від Познані.
Місто Козелгови, де поляк купив щасливий квиток: карта
Зауважимо, що раніше турист завершив відпустку мільйонером. Він виграв джекпот у розмірі 1,3 мільйона доларів в аеропорту Лас-Вегаса. Сталося це, коли щасливчик грав на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds.