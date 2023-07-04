Один з цих трьох щасливчиків міг здобути головний приз у 540 мільйонів злотих. Але, на жаль, не цього разу.

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Хоча варто сказати, що всі 3 переможці другого ступеню також непогано збагатилися. Одразу 3 людини з Польщі, Німеччині та Швеції отримали по 5 330 105 злотих кожен.

Що завадило поляку перемогти

Тоталізатор Sportowy пояснив, що поляк, який виграв 5 мільйонів в Eurojackpot, грав навмання і пропустив лише 1 число. Він купив щасливий лотерейний квиток біля дому. У місті Козеглови, яке розташоване недалеко від Познані.

Місто Козелгови, де поляк купив щасливий квиток: карта

Довідка. Eurojackpot – європейська лотерея, створена в березні 2012 року. Участь у ній беруть такі країни: Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція. Джекпот починається з 10 мільйонів євро і може досягати 120 мільйонів євро!



Гра в Eurojackpot коштує лише 2 євро за лінію. Мета полягає в тому, щоб зіставити 5 правильних чисел із 50 плюс ще 2 додаткових числа з інших 12. Є 12 рівнів призів для Eurojackpot.

Зауважимо, що раніше турист завершив відпустку мільйонером. Він виграв джекпот у розмірі 1,3 мільйона доларів в аеропорту Лас-Вегаса. Сталося це, коли щасливчик грав на автоматі Wheel of Fortune Triple Double Emeralds.