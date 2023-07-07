Про свою ситуацію 67-річний чоловік, який живе у Каліфорнії, розповів у листі своєму financial аgony uncle (фінансовому наставнику – 24 канал). Це сталося ще у 2021 році.

Читайте також У США чоловік виграв 5 мільйонів доларів, але забрав лише 3 – у чому причина

Чому чоловік тримає виграш у таємниці

У листі до Квентіна Фоттрела з MoneyWatch чоловік пояснив: "Приблизно 10 років тому я виграв понад 55 мільйонів доларів у лотереї. Я ніколи не розповідав про це ні батькам, ні сестрі, ні комусь іншому. Я купив нову вантажівку та будинок, але сказав їм, що орендую його". Й додав, що хоче зрозуміти, було це помилкою чи ні.

Довідка. Financial аgony uncle – так англійською називають фахівця, який надає консультації та поради у фінансових питаннях. Він подібний до консультанта або радника. Ця людина допомагає розв'язувати фінансові проблеми, надає консультації з планування бюджету, інвестування, пенсійного забезпечення.

На момент виграшу в американця не було дружини чи дітей, лише батьки та сестра. Втім, чоловік переконаний, що батьки "нічого б не попросили", а сестра б наполягала, аби він пожертвував чималу суму її церкві.

Я не жертвував гроші нікому, жодній організації. Зараз мені 67 років, і я дуже добре живу. Я не витрачаю багато. У мене немає дітей, і обоє батьків померли,

– підкреслив щасливець.

Він уточнив, що не спілкується зі сестрою та її сім'єю вже понад 10 років тому. Вона та її чоловік йому не подобаються. Чоловік стверджує, що родичка "намагалася зробити жахливі речі" батькам, а йому вдалося зупинити її. Батьки виселили жінку зі свого дому перед смертю. "Сподіваюся, вона не знає, де я живу", – додав він.

Що відповів фінансовий наставник

Фоттрела розвіяв сумніви чоловіка і наголосив, що той не має почуватися винним за те, що тримав свій виграш у секреті. "Не бачу нічого поганого в тому, аби жити своїм життям так, як хочеш, і не ділитись такими новинами", – підкреслив фахівець.

І додав, що був здивований, як чоловіку вдалося залишитись анонімним у штаті, де імена переможців лотереї є частиною публічних записів. "Насолоджуйтесь своїм щастям і своїм приватним життям, доки воно триває. Як тільки останнє зникне, жодні гроші не повернуть його", – підсумував чоловік.