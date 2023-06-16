Річ у тім, що у штаті Колорадо, в якому відбулася церемонія, свідком може бути буквально будь-хто. Відео урочистого моменту пара опублікувала у тіктоці.

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За тиждень допис пари у соцмережі зібрав майже мільйон вподобань, загалом його переглянули понад 4,5 мільйона людей.

Парі довелося одружуватися вдруге

Аманда та її коханий Стів одружилися ще у вересні 2022 року – медовий місяць новостворене подружжя провело в Ісландії. Втім, без пригод не обійшлося. Після повернення додому вони зрозуміли, що загубили свідоцтво про шлюб – офіційно зареєструвати його відповідно до вимог законодавства вони ще не встигли.

Тож американці вирішили провести повторну церемонію, а найважливішу місію доручили одній зі своїх кішок, яку вони врятували з вулиці у 2021 році. "Лапка Момо на офіційному документі – це те, що ми хотіли зробити, аби ще більше зміцнити наше кохання", – поділилося подружжя.

Момо поставила свій "підпис" на свідоцтві господарів про шлюб: дивіться відео

Кішка-свідок: як таке взагалі стало можливим

В американському штаті Колорадо діє закон про самостійне одруження. Він дозволяє закоханим проводити святкові церемонії без священника чи іншої уповноваженої особи. У такому випадку молодята просто повинні самі отримати, заповнити та повернути відповідні бланки, та є відповідальними за те, аби передати їх для подальшої реєстрації. Схожі правила діють, зокрема, й у Каліфорнії, Пенсильванії та Іллінойсі.



Американці влаштували незвичну весільну церемонію / Фото з сімейного архіву

У мережі захоплені ідеєю Аманди та Стіва

Подружжя показало у тіктоці відео, де Момо занурює лапку в спеціальне чорнило (безпечне для тварин) і ставить свій відбиток на свідоцтві про шлюб. Такий вчинок, судячи з коментарів, надихає й інші пари поїхати одружуватися у штат, де свідком можна взяти домашнього улюбленця – до слова, не тільки кота. "Шкодую, що не знала цього, коли виходила заміж", – підкреслила користувачка Golly Jelly Bean.