Що відбулося під час пропозиції

Вікі Джонс та її коханий Джош Стюарт вигулювали свою собаку – далматинця на прізвисько Брізі на пляжі. Аж раптом хлопець вирішив зробити пропозицію дівчині і став на коліно з обручкою.

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Ми разом вже 3 роки. Пропозиція була дуже несподіваною. Мабуть, він планував це кілька місяців, і всі знали, окрім мене,

– розповіла Вікі.

Та у цей романтичний момент втрутився домашній улюбленець. Брізі підстрибнула до обручки раніше, ніж майбутня наречена відповіла "Так". Це вдалося зняти фотографам, які виклали світлину в мережу.

Пара здивувалася реакції собаки / Фото Kennedy News & Media

Від несподіваного освідчення, Джонс одразу не помітила, що зробила її собака. А вже під час перегляду фото, дівчина не могла втримати сміх.

Тоді я була шокована і подумала: "Що відбувається?" Тож Брізі йшла попереду. Вона завжди у центрі уваги,

– каже дівчина.

Пара досі не розуміє, чому тваринка відреагувала саме так. Є припущення, що Брізі подумала, що це іграшка чи якісь ласощі, адже вона дуже любить поїсти.

Брізі любить бути у центрі уваги / Фото Kennedy News & Media

Яка роль собаки на весіллі

Закохана парочка ще не обрала дату для майбутнього весілля, але точно знає, що домашня улюблениця буде особливим гостем.

Ми хочемо, аби Брізі несла нам обручки під час церемонії або ж брала участь у фотосесії. Поки остаточно не прийняли рішення,

– сказали вони.

За словами дівчини, собака любить її нареченого майже так само сильно, як вона сама. Брізі постійно бавиться та веселить їх вдома.