Пес тягнув свою власницю у бар

У ютубі з'явилося відео, яке швидко стало вірусним. На кадрах можна побачити, як власниця песика Кейт Торні спокійно гуляла центром міста, як раптом чотирилапий вирішив змінити їхні плани. Він почав тягнути жінку до спортивного пабу. В той самий час відвідувачі закладу не могли стримати сміх і прокоментували, що собака розсекретив справжні наміри хазяйки.

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Цікаво, що Кейт відчайдушно намагалась змусити свого домашнього улюбленця зрушити з місця, гладила, тягла за нашийник, але цілеспрямований пес не здавався, чим викликав ще більший регіт у відвідувачів пабу. Курйозна ситуація закінчилася тільки тоді, коли жінка силоміць підняла пухнастика та потягла далі.

Жінка підняла песика на руки і тільки тоді він пішов від пабу / Фото скриншот з відео

Пізніше в мережі вона написала, що Гренсон дуже впертий собака, який любить бешкетувати. Раніше в цьому пабі він не був. Скоріш за все, йому просто сподобались запахи їжі.

Собака тягнув свою власницю у паб: дивіться курйозне відео

Як у мережі відреагували на смішне відео

Це майже двохвилинне відео стало вірусним і отримало чимало веселих коментарів:

"Залиште мене в спокої".

"Цей пес схожий на мого тата, який завжди бере мене в паб".

"Тепер ми всі знаємо, коли ваша друга половинка каже, що збирається на довгу прогулянку, паб є справжнім місцем призначення".

Реакція власника закладу

До речі, після такої крутої реклами, власник пабу вирішив зробити винагороду і песику, і його хазяйці. Чоловік запропонував Кейт безкоштовну їжу, а Гренсону – смачний стейк і додав, що якщо тваринка знову захоче завітати до закладу – він точно не буде заперечувати.