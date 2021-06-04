Етикет гравця: як поводити себе в казино – поради та правила

Після легалізації азартних ігор в Україні на гральному ринку з'являється все більше нових висококласних казино. Але, перед тим як завітати до одного з них, кожному гравцеві необхідно ознайомитися з правилами етикету у гральному закладі.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, що саме необхідно знати перед відвідуванням казино, як потрібно там поводитися та чого робити не варто. Ці поради будуть корисними не лише новачкам, а й досвідченим гемблерам, і стануть у пригоді під час азартного відпочинку в Україні та за кордоном.

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Основи етикету у казино

Будьте ввічливими та тактовними. Кожному відвідувачеві казино потрібно уважно стежити за своєю поведінкою та з повагою ставитися до усіх присутніх – персоналу закладу й інших гравців. Попри стереотипи, нав'язані голлівудськими фільмами, у казино повинна панувати спокійна атмосфера, тому не варто заважати іншим голосними розмовами чи відривати їх від процесу гри.

Важливо займати лише одне місце за гральним столом. Це ж стосується і гральних автоматів – грати на двох машинах одночасно або ж просто займати ще одне місце заборонено. Це не збільшить шанси на виграш, але створюватиме дискомфорт іншим відвідувачам.

Будьте стриманими. Кожен гравець у казино повинен керувати власними емоціями. Неважливо, виграв він чи програв, – потрібно вчасно опанувати себе. Варто розуміти, що дилер не винний у тому, що карта зіграла не на руку або зроблена ставка була занадто високою. Результат гри у казино – це воля випадку, і потрібно бути готовим до всього, а підвищувати тон, кричати на круп'є чи сваритися з іншими учасниками гри – це прояв безтактності.



Що важливо знати перед відвідуванням казино / Фото Pexels

Вивчіть правила гри та основні жести круп'є. Плануючи візит до казино, але не маючи при цьому хоча б мінімального грального досвіду, потрібно підготуватися до відвідування ретельніше. Варто подумати, у які саме ігри хотілося б зіграти, і ознайомитися з їхніми принципами та правилами, щоб не ставити безглуздих питань у процесі. Сісти за покерний стіл, не знаючи можливих комбінацій, – некоректно до дилера та інших гравців.

Крім того, у багатьох казино застосовують систему жестів круп'є. Їх часто використовують замість словесного позначення ситуацій, які трапляються за гральним столом. Саме тому, відвідувачам казино варто поцікавитися їхнім значенням, щоб правильно зрозуміти все, що відбувається. Це допоможе уникнути незручних ситуацій та неприємних наслідків.

До теми Як влаштована робота дилера в казино

Поважайте час інших гравців. Гра у казино – дуже відповідальна справа. Варто добре обміркувати, яку ставку чи хід зробити, продовжувати гру чи вийти з неї. Але, це не потрібно робити занадто довго, щоб не затримувати інших.

Водночас це правило працює й у зворотному напрямку – не можна одразу ж підганяти суперників та збивати їх з пантелику. Варто дати їм достатньо часу на прийняття рішення.

Дізнайтеся, як і де можна користуватися готівкою. Звичайно ж, внутрішні правила у кожному казино можуть відрізнятися. Є заклади, в яких готівку можна використовувати лише у касі, щоб обміняти її на фішки. Натомість в інших казино отримати фішки можна як у касі, так і у дилера за столом. Перед початком гри потрібно дізнатися, які саме правила діють там, куди ви завітали.

Проте, давати гроші у руки круп'є не можна навіть у другому типі казино – це можуть сприйняти як хабар. Щоб обміняти готівку на фішки, потрібно покласти гроші на стіл і зачекати. Це пов'язано з тим, що усі дії дилера в казино фіксують на камеру задля прозорості ігрового процесу, безпеки відвідувачів та попередження шахрайства.

Залишайте чайові. У казино, як і в багатьох інших сферах надання послуг, заведено залишати чайові круп'є та офіціантам – це ознака хорошого тону. Не залежно від того виграв гравець чи ні, варто подякувати персоналу, який намагався зробити час у казино приємним та цікавим. Проте, великі суми залишати не потрібно. Чайові можна дати готівкою, якщо це дозволено, або ж фішкою.



Правила етикету в казино / Фото Pexels

Дотримуйтесь принципів відповідального гемблінгу. Гравці приходять до казино, щоб розважитися. Проте, азарт може захопити гемблера і штовхнути його на необдумані рішення. Саме тому, завжди варто пам'ятати про правила відповідальної гри – витрачати на ставки лімітовану суму грошей, не намагатися відігратися, вчасно виходити з гри, контролювати свої емоції та зберігати тверезий розум.

Детальніше Принципи відповідального гемблінгу: важливі правила для азартних гравців

Чого не варто робити у казино

Не користуйтеся телефоном під час гри. Насамперед це необхідно для безпеки гравців та уникнення шахрайства. Крім того, користуючись гаджетом, гемблер не зможе зосередитись на грі та заважатиме іншим учасникам.

Насамперед це необхідно для безпеки гравців та уникнення шахрайства. Крім того, користуючись гаджетом, гемблер не зможе зосередитись на грі та заважатиме іншим учасникам. Не беріть у борг в інших гравців. Такі дії погано впливають на репутацію відвідувача та справляють враження неплатоспроможного клієнта. Якщо у гравця закінчилися гроші, краще просто вийти з гри.

Такі дії погано впливають на репутацію відвідувача та справляють враження неплатоспроможного клієнта. Якщо у гравця закінчилися гроші, краще просто вийти з гри. Не просіть порад і не давайте їх натомість. У казино не заведено обговорювати стратегію гри з іншими. Не потрібно наполягати на тому, щоб інший гравець зробив той чи інакший хід, або ж запитувати думки сторонніх осіб, а особливо круп'є, щодо власних дій.

У казино не заведено обговорювати стратегію гри з іншими. Не потрібно наполягати на тому, щоб інший гравець зробив той чи інакший хід, або ж запитувати думки сторонніх осіб, а особливо круп'є, щодо власних дій. Не торкайтеся фішок, коли ставки зроблені. Це заборонено правилами, і може трактуватися як шахрайство. Наслідки будуть неприємними – гравця можуть дискваліфікувати або навіть внести у чорний список казино.

Це заборонено правилами, і може трактуватися як шахрайство. Наслідки будуть неприємними – гравця можуть дискваліфікувати або навіть внести у чорний список казино. Не метушіться і не відволікайтеся. Під час гри краще уникати зайвих розмов та різких рухів, а натомість – зосередитися на грі. Не потрібно вставати і йти кудись у процесі гри. Якщо гравець хоче замовити якийсь напій, варто покликати офіціанта, а не йти до бару. Якщо потрібно до вбиральні, варто зачекати закінчення партії, якщо це можливо.

Під час гри краще уникати зайвих розмов та різких рухів, а натомість – зосередитися на грі. Не потрібно вставати і йти кудись у процесі гри. Якщо гравець хоче замовити якийсь напій, варто покликати офіціанта, а не йти до бару. Якщо потрібно до вбиральні, варто зачекати закінчення партії, якщо це можливо. Не вживайте їжу за гральним столом. У більшості казино їсти під час гри категорично заборонено, а у деяких закладах обмежують і вживання напоїв. Проте, навіть якщо це не так, приносити чи замовляти їжу за гральний стіл – порушення норм етикету. По-перше, так можна забруднити стіл, карти чи фішки, а по-друге – характерні запахи та звуки заважатимуть іншим гравцям. До того ж контролювати гру та їсти водночас – доволі важко.

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Дотримання етикету в казино – запорука приємного проведення часу для кожного гравця. Проте, якщо така кількість правил вам не до вподоби – завжди можна звернутися до віртуального казино, і грати у зручних для себе умовах.