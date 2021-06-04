Этикет игрока: как вести себя в казино – советы и правила

После легализации азартных игр в Украине на игорном рынке появляется все больше новых высококлассных казино. Но, перед тем как посетить одно из них, каждому игроку необходимо ознакомиться с правилами этикета в игорном заведении.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают, что именно необходимо знать перед посещением казино, как нужно там себя вести и чего делать не стоит. Эти советы будут полезными не только для новичков, но и для опытных гемблеров, и пригодятся во время азартного отдыха в Украине и за рубежом.

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Основы этикета в казино

Будьте вежливыми и тактичными. Каждому посетителю казино нужно внимательно следить за своим поведением и с уважением относиться ко всем присутствующим – персоналу заведения и другим игрокам. Несмотря на стереотипы, навязанные голливудскими фильмами, в казино должна царить спокойная атмосфера, поэтому не стоит мешать другим громкими разговорами или отрывать их от процесса игры.

Важно занимать только одно место за игровым столом. Это же касается и игровых автоматов – играть на двух машинах одновременно или же просто занимать еще одно место запрещено. Это не увеличит шансы на выигрыш, но создаст дискомфорт другим посетителям.

Будьте сдержанными. Каждый игрок в казино должен управлять собственными эмоциями. Неважно, выиграл он или проиграл – нужно вовремя взять себя в руки. Стоит понимать, что дилер не виноват в том, что карта сыграла не на руку или сделанная ставка была слишком высокой. Результат игры в казино – это дело случая, и нужно быть готовым ко всему, а повышать тон, кричать на крупье или ссориться с другими участниками игры – это проявление бестактности.



Что важно знать перед посещением казино / Фото Pexels

Изучите правила игры и основные жесты крупье. Планируя визит в казино, но не имея при этом хотя бы минимального игорного опыта, нужно подготовиться к посещению тщательнее. Стоит подумать, в какие именно игры хотелось бы сыграть, и ознакомиться с их принципами и правилами, чтобы не ставить глупых вопросов в процессе. Сесть за покерный стол, не зная возможных комбинаций, – некорректно по отношению к дилеру и другим игрокам.

Кроме того, во многих казино применяют систему жестов крупье. Их часто используют вместо словесного обозначения ситуаций, которые случаются за игровым столом. Именно поэтому, посетителям казино стоит поинтересоваться их значением, чтобы правильно понять все, что происходит. Это поможет избежать неловких ситуаций и неприятных последствий.

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Уважайте время других игроков. Игра в казино – очень ответственное дело. Стоит хорошо обдумать, какую ставку или ход сделать, продолжать игру или выйти из нее. Но, это не нужно делать слишком долго, чтобы не задерживать других.

В то же время это правило работает и в обратном направлении – нельзя сразу же подгонять соперников и сбивать их с толку. Стоит дать им достаточно времени на принятие решения.

Узнайте, как и где можно пользоваться наличными. Конечно же, внутренние правила в каждом казино могут отличаться. Есть заведения, в которых наличные можно использовать только в кассе, чтобы обменять их на фишки. Зато в других казино получить фишки можно как в кассе, так и у дилера за столом. Перед началом игры нужно узнать, какие именно правила действуют там, куда вы пришли.

Однако, давать деньги в руки крупье нельзя даже во втором типе казино – это могут воспринять как взятку. Чтобы обменять наличные на фишки, нужно положить деньги на стол и подождать. Это связано с тем, что все действия дилера в казино фиксируют на камеру для прозрачности игрового процесса, безопасности посетителей и предупреждения мошенничества.

Оставляйте чаевые. В казино, как и во многих других сферах оказания услуг, принято оставлять чаевые крупье и официантам – это признак хорошего тона. Независимо от того выиграл игрок или нет, стоит поблагодарить персонала, который пытался сделать время в казино приятным и интересным. Однако, большие суммы оставлять не нужно. Чаевые можно дать наличными, если это разрешено, или же фишкой.



Правила этикета в казино / Фото Pexels

Следуйте принципам ответственного гемблинга. Игроки приходят к казино, чтобы развлечься. Однако, азарт может захватить гемблера и толкнуть его на необдуманные решения. Именно поэтому, всегда следует помнить о правилах ответственной игры – тратить на ставки лимитированную сумму денег, не пытаться отыграться, вовремя выходить из игры, контролировать свои эмоции и сохранять трезвый разум.

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Чего не стоит делать в казино

Не используйте телефон во время игры. Прежде всего это необходимо для безопасности игроков и избежания мошенничества. Кроме того, пользуясь гаджетом, гемблер не сможет сосредоточиться на игре и будет мешать другим участникам.

Прежде всего это необходимо для безопасности игроков и избежания мошенничества. Кроме того, пользуясь гаджетом, гемблер не сможет сосредоточиться на игре и будет мешать другим участникам. Не берите в долг у других игроков. Такие действия негативно влияют на репутацию посетителя и производят впечатление неплатежеспособного клиента. Если у игрока закончились деньги, лучше просто выйти из игры.

Такие действия негативно влияют на репутацию посетителя и производят впечатление неплатежеспособного клиента. Если у игрока закончились деньги, лучше просто выйти из игры. Не просите и не давайте советов. В казино не принято обсуждать стратегию игры с другими. Не нужно настаивать на том, чтобы другой игрок сделал тот или иной ход, или же спрашивать мнения посторонних людей, особенно крупье, касательно собственных действий.

В казино не принято обсуждать стратегию игры с другими. Не нужно настаивать на том, чтобы другой игрок сделал тот или иной ход, или же спрашивать мнения посторонних людей, особенно крупье, касательно собственных действий. Не трогайте фишки, когда ставки сделаны. Это запрещено правилами, и может восприниматься как мошенничество. Последствия будут неприятными – игрока могут дисквалифицировать или даже внести в черный список казино.

Это запрещено правилами, и может восприниматься как мошенничество. Последствия будут неприятными – игрока могут дисквалифицировать или даже внести в черный список казино. Не суетитесь и не отвлекайтесь. Во время игры лучше избегать лишних разговоров и резких движений, а вместо этого – сосредоточиться на игре. Не нужно вставать и идти куда-то в процессе. Если игрок хочет заказать какой-то напиток, стоит позвать официанта, а не идти в бар. Если нужно в туалет, стоит подождать окончания партии, если это возможно.

Во время игры лучше избегать лишних разговоров и резких движений, а вместо этого – сосредоточиться на игре. Не нужно вставать и идти куда-то в процессе. Если игрок хочет заказать какой-то напиток, стоит позвать официанта, а не идти в бар. Если нужно в туалет, стоит подождать окончания партии, если это возможно. Не употребляйте пищу за игорным столом. В большинстве казино есть во время игры категорически запрещено, а в некоторых заведениях ограничивают и употребление напитков. Однако, даже если это не так, приносить или заказывать еду за игровой стол – нарушение норм этикета. Во-первых, так можно испачкать стол, карты или фишки, а во-вторых – характерные запахи и звуки будут мешать другим игрокам. К тому же контролировать игру и есть одновременно – довольно трудно.

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Соблюдение этикета в казино – залог приятного времяпрепровождения для каждого игрока. Однако если такое количество правил вам не нравится – всегда можно обратиться к виртуальному казино, и играть в удобных для себя условиях.