Це сталося біля узбережжя Кейп-Код в Массачусетсі. Про цікаву знахідку розповіла у себе в Instagram компанія Wellfleet Shellfish Company, яка спеціалізується на видобутку та продажі морепродуктів.

Чим унікальний двоколірний лобстер?

Судно F/V Timothy Michael, як завжди, вийшло в океан, щоб зловити чергову порцію омарів. Ніхто не очікував, що улов принесе цього рідкісного красеня – це був лобстер, який мав одну половину помаранчеву, а іншу – темну. Причому кольори були ідеально розподілені на тілі, немов під лінійку.

Такі двоколірні омари – надзвичайна рідкість. Це результат унікальних генетичних варіацій, що створюють таке неймовірне забарвлення "половина-наполовину",

– кажуть в компанії.



У США спіймали унікального омара / Фото з інстаграму компанії

Працівники судна вирішили передати омара до наукового акваріума у Вудс-Гоулі, де він житиме й надалі, а відвідувачі зможуть прийти й подивитися на нього. Наразі омар перебуває під опікою Морської біологічної лабораторії NOAA Fisheries у Вудс-Гоулі, доки в акваріумі не завершиться ремонт.



Рідкісний двоколірний лобстер / Фото з інстаграму компанії

Двоколірний омар чекає на переселення в акваріум: дивіться відео

"Таке двоколірне забарвлення з’являється, коли дві ікринки зливаються в одну ще до того, як омар вилупився. Через це у тварини виникає подвійний набір генів, тому кожен бік панцира "навчається" накопичувати зовсім різні кольори. Це справжня рідкість – зустріти такого красеня можна лише один раз на 50 мільйонів омарів", – кажуть в NOAA Fisheries.

Цікаві факти про лобстерів

Насправді лобстери – це дуже цікаві істоти й деякі факти про них можуть стати для вас справжнім відкриттям. Наприклад, те, що лобстери мають чудову пам'ять. Вони впізнають один одного та пам'ятають минулих знайомих, пише PETA. Лобстери виношують своїх дитинчат протягом дев'яти місяців. Цікавий збіг. А ще вони так само як і люди можуть відправлятися у відпустку, долаючи понад 160 кілометрів щороку.

Лобстери можуть дожити до ста років. Серед них є чимало довгожителів. У лобстерів є складні ритуали залицяння. Самки починають стосунки, шукаючи самців з найкращими норами в океані. Лобстери можуть бути правшами, лівшами або амбідекстрами – це коли вони вправно користуються обома кінцівками.

