У мережі віруситься відео з камери, яка знімає всередині автобуса. Як розповідає Associated Press, водійка знепритомніла якраз під час руху на чотирисмуговій автомагістралі. На щастя, все закінчилося добре.

Як діти змогли запобігти страшній аварії?

На відео, яке потрапило в мережу, видно, як водійка схилилася над кермом і не контролює його. В якийсь момент це помітив хлопчик, покликав інших учнів й почав сам керувати автобусом. Також у цей час інша дівчинка почала викликати допомогу телефоном.

Як пишуть іноземні медіа, автобус щойно вирушив з середньої школи Ханкок, на його борту було близько 40 дітей. В якийсь момент у 46-річної Лії Тейлор стався напад астми. Вона потягнулася за ліками, але знепритомніла й не встигла їх прийняти. Першим це помітив 12-річний Джексон Каснейв. Це саме він першим схопив кермо.

У мене не було часу опрацювати свої емоції. Я просто хотів переконатися, що ніхто не постраждає,

– каже Джексон.

Ще один шестикласник Дарріус Кларк натиснув на гальма, і разом їм вдалося виїхати автобусом на розділову смугу та припаркувати його. До водійки також підбігли дівчата, які намагалися якось їй допомогти. Вони помітили інгалятор й намагалися ввести ліки жінці. Не обійшлося без паніки. Кейлі Кларк, яка викликала 911, сказала, що ледь чула диспетчера через крики.

Мені було страшно, але я також мусила допомогти,

– сказала Кейлі.

Діти зупинили автобус, коли водійка знепритомніла: дивіться відео

Після цієї історії водійка Лія Тейлор подякувала учням за те, що врятували їй життя. До подяк також приєдналася директорка школи. Дітей вшанували на святковому мітингу, а наступного тижня для них буде організовано обід у ресторані на їхній вибір.

Як у Великій Британії хлопчик врятував мамі життя в автомобілі

У Великій Британії на початку цього року сталася схожа історія. Там 12-річний хлопчик врятував життя собі та мамі в автомобілі, пише BBC. Вони тоді їхали з ярмарку, жінці стало погано за кермом й вона втратила свідомість. Нога жінки залишалася на педалі газу й швидкість піднялася до 97 кілометрів на годину.

Її син, який сидів поруч на пасажирському сидінні, одразу помітив, що щось не так. Він схопив кермо, зміг доїхати до безпечного місця, якось зупинитися й зателефонувати до служби порятунку. За цей вчинок хлопця навіть нагородили за мужність.

Собака врятував родину від пожежі

Разом з цими героїчними історіями дітей згадалися й інші історії, в яких вже тварини рятували людей. Зокрема, нещодавно 24 Канал писав про чотирилапого улюбленця, який врятував свою родину від пожежі. Пес, на ім'я Філлмор помітив полум'я й почав наполегливо гавкати близько 4:15 ранку.

Він гавкав так гучно, так наполегливо і доволі незвичайно, що врешті-решт розбудив своїх господарів. Завдяки своєму улюбленцю родина змогла швидко покинути будинок та викликати пожежників.