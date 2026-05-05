Всі ми іноді "чіпазе" та "жерав": мережа плаче від сміху через список юного зоолога

Перли дітей – наймиліші та найкумедніші. Вони іноді як щось видадуть, що жоден геніальний сценарист чи письменник такого б не вигадав.

Батьки залюбки збирають малюнки, записки, казки, поробки своїх дітей, щоб потім у дорослому віці показати їхню дитячу творчість. Одна з користувачок Threads повеселила мережу, опублікувавши список тварин, який написав її син. Серед них – "чіпазе" та "жерав". Мережа плаче від сміху та радить зберегти цей шедевр.

Які ще були тварини у списку дитини?

У Threads користувачка Вікторія Обідовська поділилася дописом про свого сина. Вона опублікувала список тварин, яких він планував побачити у зоопарку.

Малий навчився писати і склав список звірів, які збирався побачити в зоопарку. Писав сам, як розумів. Ржемо весь ранок. А які перли ваші дітки видавали?,

– повідомила Вікторія.

На білому аркуші паперу бачимо чималий список тварин. Тут і "чіпазе", і "жерав", і "носоріх", і "мапа", і інші тварини. Мама хлопчика у коментарях розповіла, що він дійсно взяв цей список до зоопарку і відмічав тварин, яких побачив.



Дитина написала список тварин з зоопарку / Фото Вікторії Обідовської

Найскладніше користувачам мережі було вгадати, хто ж знаходиться між левом і пумою. Хтось прочитав "вампир", але мама дитини пояснила, що це "тигир".

Реакція мережі на кумедний список дитини

Допис назбирав вже понад 5 тисяч вподобайок та чимало коментарів. Користувачі мережі по-доброму жартують й забирають слова хлопчика у свій лексикон. Ось що пишуть:

"Жерав – це прямо моя тотемна тварина. Я щовечора перед сном біля холодильника трохи жерав";

"Чіпазе – топ, знаю як називатиму чоловіка по сварці";

"Всі ми трошки жерав і кокодир на вихідних";

"Жерав – це мій муд зранку";

"Скапорон. Збережіть це в папці для документів, будете потім в старості показувать внукам";

"Інколи Тигир випускає внутрішнього Скопарона";

"Це шикарно, чіпазе – це щось на італійському, скапірон – це я".

Звідки взялося слово "чупакабра"?

Жарти жартами, а колись людство вигадало слово "чупакабра", яким ми зараз активно користуємося. У латиноамериканських народних легендах чупакабра – це жахлива істота, яка нападає на тварин і п'є їхню кров. Назва походить від іспанських слів chupar ("смоктати") та cabra ("коза") і може бути перекладена як "той, що смокче кіз" або "козячий вампір", пише Britannica.

Вперше чупакабри були помічені в 1995 році в Пуерто-Рико, де їх звинувачували в нападах на кіз, овець та інших домашніх тварин. Насправді досі не підтверджено існування цих дивних істот. Дослідники кажуть, що це можуть бути лисиці або собаки, уражені демодекозом.

