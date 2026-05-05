Родители охотно собирают рисунки, записки, сказки, поделки своих детей, чтобы потом во взрослом возрасте показать их детское творчество. Одна из пользовательниц Threads повеселила сеть, опубликовав список животных, который написал ее сын. Среди них – "чипазе" и "жерав". Сеть плачет от смеха и советует сохранить этот шедевр.

Какие еще были животные в списке ребенка?

В Threads пользовательница Виктория Обидовская поделилась постом о своем сыне. Она опубликовала список животных, которых он планировал увидеть в зоопарке.

Малой научился писать и составил список зверей, которые собирался увидеть в зоопарке. Писал сам, как понимал. Ржем все утро. А какие перлы ваши детки выдавали?,

– сообщила Виктория.

На белом листе бумаги видим немалый список животных. Здесь и "чипазе", и "жерав", и "носорих", и "мапа", и другие животные. Мама мальчика в комментариях рассказала, что он действительно взял этот список в зоопарк и отмечал животных, которых увидел.



Ребенок написал список животных из зоопарка / Фото Виктории Обидовской

Самое сложное пользователям сети было угадать, кто же находится между львом и пумой. Кто-то прочитал "вампир", но мама ребенка объяснила, что это "тигир".

Реакция сети на забавный список ребенка

Пост собрал уже более 5 тысяч лайков и немало комментариев. Пользователи сети по-доброму шутят и забирают слова мальчика в свой лексикон. Вот что пишут:

"Жерав – это прямо мое тотемное животное. Я каждый вечер перед сном возле холодильника немного жерав";

"Чипазе – топ, знаю как буду называть мужа после ссоры";

"Все мы немножко жерави кокодир на выходных";

"Жерав – это мой муд с утра";

"Скапорон. Сохраните это в папке для документов, будете потом в старости показывать внукам";

"Иногда Тигр выпускает внутреннего Скопарона";

"Это шикарно, чипазе – это что-то на итальянском, скапирон – это я".

Откуда взялось слово "чупакабра"?

Шутки шутками, а когда-то человечество придумало слово "чупакабра", которым мы сейчас активно пользуемся. В латиноамериканских народных легендах чупакабра – это ужасное существо, которое нападает на животных и пьет их кровь. Название происходит от испанских слов chupar ("сосать") и cabra ("коза") и может быть переведено как "тот, что сосет коз" или "козий вампир", пишет Britannica.

Впервые чупакабры были замечены в 1995 году в Пуэрто-Рико, где их обвиняли в нападениях на коз, овец и других домашних животных. На самом деле до сих пор не подтверждено существование этих странных существ. Исследователи говорят, что это могут быть лисы или собаки, пораженные демодекозом.

