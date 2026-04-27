На фоні трагічних новин у мережі почали з’являтися й досить неочікувані кадри. Користувачів соцмереж здивувала та повеселила жінка, яка, попри небезпечний вітер, вирішила вийти на вулицю, щоб винести сміття... із гантеллю в руках. Цією жінкою виявилася користувачка Дарія Коваль зі Львова.

Мережа гудить через відео з гантеллю

Threads та Instagram бурхливо обговорюють відео, яке Дарія виклала у своїх профілях. На відео видно, як жінка з пакетами для сміття в одній руці та великою гантеллю в іншій йде вулицею. Хвіст жінки, який підіймається вгору, свідчить про сильний вітер. Погода була ще та! Назустріч жінці йшла пара з коляскою, яка кілька разів подивилася назад, щоб пересвідчитися, що їм не здалося.

Коли на вулиці сильний вітер,

– лаконічно підписала це відео Дарія.

Мережа вибухнула кумедними коментарями, якими ми хочемо з вами поділитися:

"Поки волосся не намотується на шию, а повз не пролітають коти і діти – вітер ще не дуже сильний";

"Ой не можу, ідея, йду теж так погуляю з собакою";

"Ця вправа називається "прогулянка фермера", укріплює кор, плечі і хват";

"Українців ніщо не зламає";

"Може людина просто на сміття викидала";

"Нормальна тема, мене мало з балкона не видуло, я собі потім подумала, що добре, що другий поверх і видуло б на траву".

Що робити, коли насувається ураганний вітер

Ідея з гантеллю – класна, але ми вирішили нагадати правила безпеки при ураганному вітрі, сильному дощі та в цілому при негоді від ДСНС. Ці нюанси збережуть вам здоров'я, життя та нерви:

при сильному вітрі треба одразу закрити всі вікна та балконні двері у своєму помешканні;

з незасклених балконів і лоджій треба прибрати всі предмети, які можуть випасти назовні (горщики, банки, ящики)

категорично заборонено виходити на дах багатоповерхівок для закріплення антен чи інших конструкцій.

Коли ви знаходитеся на вулиці, то старайтеся триматися якомога далі від рекламних щитів та білбордів, ліній електропередач, великих дерев, високих парканів. Намагайтеся швидше дістатися безпечного укриття – будівлі, підземного переходу, паркінгу.

Не варто під час сильного урагану перебувати на відкритому просторі, де вітер може бути особливо сильним. Варто бути обережними при переході вулиць – сильний вітер може легко збити з ніг. Також не паркуйте машини поблизу дерев та ліній електропередач. В цілому фахівці рекомендують не виходити з помешкання, поки ураган не вщухне.

Історія про чоловіка, на якого полює блискавка

Стихія буває непередбачуваною в будь-якій країні світу. Раніше 24 Канал розповідав історію Генрі Рейнольдса з США. Чоловік тікав від блискавки, яка постійно його наздоганяла. Генрі пережив вже 4 удари стихії. Він навіть був вимушений переїхати за тисячу кілометрів від рідного дому, але і там стихія його "знайшла".

Американець каже, що зовнішньо цих ударів на тілі не видно, але він відчуває, що всередині став ніби іншою людиною. Ось такі бувають у житті пригоди.