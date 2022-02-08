Поїхав без джекпоту

Чоловік міг би отримати джекпот у розмірі 229 368 доларів (6,4 мільйона гривень), але повернувся додому в Аризону без грошей.

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Помилку виявили після перевірки грального автомата. Ніхто не знав, кому саме мав би належати джекпот, тому казино разом із Радою з контролю за азартними іграми у штаті Невада провели масштабне розслідування, аби встановити особистість переможця.

Вони передивилися багато годин відеозаписів з камер спостереження, опитали свідків, дослідили записи про покупки та поїздки. Врешті-решт, ці дії дали результат і Роберта Тейлора знайшли.

Коли чоловікові повідомили про виграш, йому довелося повернутися до Лас-Вегаса, щоб забрати свої гроші. Попри це, ми впевнені, що ця неочікувана звістка та повторна поїздка принесли Роберту чимало позитивних емоцій.

Курйозні виграші

Американка Лора Спірс виграла у лотерею 3 мільйони доларів, але також ризикувала не дізнатися про це. Звістку про перемогу жінка побачила у теці зі спамом, коли шукала іншого потрібного їй листа.

61-річна пенсіонерка з США виграла 3 джекпоти у лотерею трохи більше ніж за 3 роки – у серпні 2018 року, у жовтні 2019 року та листопаді 2021 року.

Канадець Джеррі Нот 2 місяці носив у гаманці лотерейний білет і не здогадувався про те, що виграв 16 200 доларів.

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