Шукала лист, а знайшла 3 мільйони доларів

Лора Спірс була шокована, коли у пошуках іншого потрібного їй листа зайшла у теку зі спамом. Чи було там те, що вона шукала, невідомо. Однак жінка побачила щось не менш цікаве – повідомлення про виграш 3 мільйонів доларів (майже 86 мільйонів гривень).

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Перед цим жінка купила білет державної лотереї Megga Millions, адже дізналася, що там можна виграти чималий джекпот. Спроба, на яку Лора витратила 2 долари (57 гривень), виявилася вдалою, тож їй надіслали листа про виграш. Однак електронна пошта вирішила, що це спам.

Я не могла повірити у те, що читала, тому зайшла до свого облікового запису на сайті лотереї, щоб переконатися,

– поділилася щасливиця.

Лист виявився правдивим, Лора справді стала переможницею лотереї. Тепер вона планує звільнитися з роботи та достроково вийти на пенсію.

Жінка каже, що в майбутньому буде ретельніше слідкувати за своєю поштою, а лотерею Megga Millions вона вже додала до списку надійних відправників на випадок, якщо їй пощастить виграти ще один приз.

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