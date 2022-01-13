Подарунок долі

Білет, куплений за 5 доларів (138 гривень), приніс імениннику джекпот у розмірі 402 063 доларів (11,1 мільйона гривень). Про це він дізнався наступного дня, коли пішов до магазину, щоб побачити виграшні числа.

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Я купив білет у свій день народження у надії виграти по-крупному, але насправді на це важко сподіватися серйозно,

– поділився чоловік з представниками Мічиганської лотереї.

Переможець відгадав 5 чисел комбінації з 5 – 1, 3, 19, 28, 29. За словами чоловіка, він довго не міг повірити у свій виграш. Особливо у нього в голові не вкладалося, що це трапилося саме у його день народження.

Він вже забрав виграні гроші зі штаб-квартири представництва лотереї. Чоловік планує поділитися джекпотом зі своєю родиною.

Як пенсіонерка із США виграла 3 джекпоти за 3 роки

61-річна американка, ім'я якої не розголошують, також може похизуватися неабиякою удачею. За 3 роки вона тричі вигравала у лотерею по 50 000 доларів (1,3 мільйона гривень).

Вперше це сталося у серпні 2018 року, вдруге – у жовтні 2019 року, і зовсім нещодавно, у грудні 2021 року, жінка отримала вже третій джекпот.

Останній виграш вона запланувала витратити на ремонт та облаштування будинку.

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