Ім'я переможниці не розголошують. Відомо лише, що вона мешкає у штаті Мериленд та нещодавно купила 2 білети миттєвої лотереї за 5 доларів (135 гривень).

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Історія джекпотів

Один із придбаних білетів не був виграшним, а от другий приніс пенсіонерці головний джекпот у розмірі 50 000 доларів (1,3 мільйона гривень). Звичайно, це чудова новина, але жінка вже встигла звикнути до таких звісток.

Вперше вона виграла 50 000 доларів у серпні 2018 року. А вже у жовтні 2019-го вона отримала таку ж суму. Наступного джекпоту довелося чекати довше – до листопада 2021-го.

Я просто не повірила, що це сталося знову. Люди грають щодня, і не виграють,

– поділилася спантеличена черговою перемогою пенсіонерка.

Коли перший шок пройшов, переможниця подзвонила до своєї подруги, аби поділитися з нею звісткою. До штаб-квартири лотереї Мериленду за виграшем вони вирушили разом. Товаришка також не могла повірити у третю за рахунком перемогу.

Цей виграш став дуже доречними для щасливиці. Отримані гроші вона планує витратити на ремонт та необхідне облаштування її будинку.

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