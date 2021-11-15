У жовтні минулого року чоловік придбав білет миттєвої лотереї. Він стер скретч-поле, і дізнався, що виграв мільйон доларів (понад 26 мільйонів гривень).

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Бажаючи зберегти свою анонімність, він попросив двоюрідну сестру забрати виграні ним гроші. Натомість чоловік пообіцяв їй 50 тисяч доларів (1,3 мільйона гривень), тож Айріс з радістю погодилася на цю пропозицію.

Проте усе пішло не за планом. Через кілька тижнів після того, як брат передав їй білет, жінка приїхала до нього із документами. У них йшлося про те, що він виграв не мільйон, а 20 тисяч доларів (522 тисячі гривень). Також Айріс передала йому конверт з готівкою, в якому було 13 436 доларів (350 тисяч гривень). Решту, за її словами, вирахували як податки.

Чоловік вирішив перевірити цю інформацію, і знайшов пресреліз з іменем сестри на сайті лотереї штату Нью-Йорк. Там було вказано, що Айріс Амадор Аргуета з'явилася із виграшним білетом і отримала виплату у розмірі 537 440 доларів (понад 14 мільйонів гривень), які залишилися після оподаткування мільйонного виграшу.

Повідомивши про це сестрі, чоловік почув лише те, що грошей у неї немає, а якщо він продовжуватиме щось у неї вимагати, Айріс доведеться на нього заявити. Проте погрози не спрацювали, і чоловік пішов до поліції першим.

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Правоохоронці провели розслідування та з'ясували, що жінка справді отримала гроші, а документи підробила. 8 листопада 2021 року її заарештували, а обдуреному сестрою чоловікові повернули майже 318 тисяч доларів (майже 83 мільйони гривень) з її рахунку.

Тепер Айріс звинувачують у крадіжці в особливо великих розмірах та підробці документів. Це загрожує їй позбавленням волі на термін до 15 років.