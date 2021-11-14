Річ у тім, що компанія оштрафувала співробітника на 56 єн (0,49 долара) за те, що він затримав потяг на 1 хвилину. Тепер він вимагає 2,2 мільйона єн (19 407 доларів) відшкодування за таке несправедливе рішення.

Цікаво Гемблінг у світі геймерів: у яких відеоіграх з'являються азартні розваги

Деталі пригоди

Все почалося з того, що чоловік помилився й доправив порожній потяг не на ту платформу. Його мав замінити інший машиніст. Усвідомивши свою помилку, він поспішив на потрібну платформу, однак передачу було затримано на 2 хвилини. Це призвело до хвилинної затримки відправлення поїзда.

Спершу JR West виписала штраф у розмірі 85 єн (0,75 долара). Тоді водій вирішив звернутися до інспекції з трудових норм Окаями. В результаті, компанія знизила штраф до 56 єн (0,49 долара). Проте співробітника "знижка" не влаштувала. Він стверджував, що затримка не викликала фактичного порушення розкладу та скарг пасажирів.

Цікавий факт! Залізнична система Японії вважається однією з найпунктуальніших у світі. У 2017 році одна з компаній вибачилася за те, що поїзд залишив станцію на 20 секунд раніше. А у разі затримки потяга на понад 5 хвилин, пасажири отримують сертифікат, який дозволяє запізнитися на роботу.

Вам сподобається У США поліцейські годину наздоганяли свиню: вони думали, що це чупакабра

У березні 2021 року машиніст направив позов до районного суду Окаяма з вимогою про відшкодування моральних збитків. Наразі він очікує на рішення.