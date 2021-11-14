Дело в том, что компания оштрафовала сотрудника на 56 иен (0,49 доллара) за то, что он задержал поезд на 1 минуту. Теперь он требует 2,2 миллиона иен (19 407 долларов) возмещения за столь несправедливое решение.

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Детали приключения

Все началось с того, что мужчина ошибся и доставил пустой поезд не на ту платформу. Его должен был заменить другой машинист. Осознав свою ошибку, он поспешил на нужную платформу, однако передача была задержана на 2 минуты. Это привело к минутной задержке отправления поезда.

Сначала JR West выписала штраф в размере 85 иен (0,75 доллара). Тогда водитель решил обратиться в инспекцию по трудовым нормам Окаями. В результате компания снизила штраф до 56 иен (0,49 доллара). Однако сотрудника "скидка" не устроила. Он утверждал, что задержка не вызвала фактического нарушения расписания и жалоб пассажиров.

Интересный факт! Железнодорожная система Японии считается одной из самых пунктуальных в мире. В 2017 году одна из компаний принесла извинения за то, что поезд покинул станцию ​​на 20 секунд раньше. А в случае задержки поезда более чем на 5 минут, пассажиры получают сертификат, позволяющий опоздать на работу.

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В марте 2021 года машинист направил иск в районный суд Окаяма с требованием о возмещении морального ущерба. Сейчас он ожидает решения.