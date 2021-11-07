Животное, вероятно, сбежало из дома и, по словам офицеров, не собиралось туда возвращаться. Поэтому группа в составе пяти полицейских и двух работников службы контроля животных была вынуждена ловить свинью. Это длилось целый час.

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Погоня за свиньей выглядела не менее драматично, чем преследование опасного преступника. Это становится понятно, если посмотреть на снимки корреспондента местного издания Pensacola News Journal, сделавшего настоящий фоторепортаж с места происшествия. Некоторые из этих фото опубликовали в фейсбуке полиции Пенсаколы , добавив, что они похожи на картины эпохи Возрождения.

"Собака или чупакабра" на самом деле оказалась свиньей / Фото Pensacola News Journal

Полицейские устроили настоящую погоню / Фото Pensacola News Journal

Беглянка отчаянно боролась за свободу / Фото Pensacola News Journal

Поймать животное оказалось нелегко / Фото Pensacola News Journal

Свинья сопротивлялась изо всех сил / Фото Pensacola News Journal

Беглянка совсем не хотела возвращаться домой / Фото Pensacola News Journal

Свинью поймали через час / Фото Pensacola News Journal

Полиция разыскивает владельца животного / Фото Pensacola News Journal